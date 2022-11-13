МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Первая партия сжиженного природного газа (СПГ), добытого в Мозамбике на месторождении Coral, отгружена с плавучей платформы Coral Sul, сообщила итальянская Eni, оператор проекта Coral South. Бунт на пустой желудок: еще одна страна усомнилась в евроинтеграции

"Компания Eni, являющаяся уполномоченным оператором проекта Coral South от имени своих партнеров по Району 4 (ExxonMobil, CNPC, GALP, KOGAS и ENH), сообщает, что первая партия сжиженного природного газа, произведенного на газовом месторождении Coral, расположенном в сверхглубоких водах бассейна Ровума, только что отгружена с плавучего комплекса сжиженного природного газа Coral Sul", — говорится в сообщении.

Ранее, 21 октября, иностранные СМИ писали, что первый экспорт СПГ из Мозамбика в Европу с плавучей платформы Coral Sul ожидается в конце октября или в начале ноября.

Мозамбик находится на 14-м месте в мире по запасам природного газа. Как отмечает Eni, проект Coral South является знаковым для отрасли и выводит страну на мировую арену СПГ. Плавучая платформа Coral Sul имеет мощность по сжижению газа 3,4 миллиона тонн в год и будет производить СПГ из 450 миллиардов кубометров газа пласта Coral.

Coral South — первый проект, одобренный партнерами по разработке Участка 4 в бассейне Ровума у побережья Мозамбика. Месторождение предположительно обладает ресурсами около 500 миллиардов кубометров газа. Участок 4 управляется мозамбикской Rovuma Venture SpA, совместным предприятием итальянской Eni, американской ExxonMobil и китайской CNPC. СП принадлежит 70%-я доля, другими акционерами являются португальская Galp, южнокорейская KOGAS и сингапурская ENH, каждая из которых имеет долю участия в 10%.