АНКАРА, 13 ноя — ПРАЙМ. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о своем намерении обсудить с президентами Азербайджана и Туркменистана проект "газового хаба", предложенного Россией. В Турции заявили, что Эрдоган поднимет вопрос о зерновой сделке на G20

"В начале грядущего месяца в ходе визита в Туркменистан намерен обсудить этот вопрос (вопрос проекта газового хаба) с лидерами Азербайджана и Туркменистана. Надеюсь на хорошие результаты", — сказал турецкий лидер на брифинге в Стамбуле.

Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган поручили детально и быстро проработать вопрос создания газового хаба в Турции, через который Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря. Эрдоган также полагает, что Европа может получать российский газ через Турцию.