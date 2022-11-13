Эрдоган обсудит проект "газового хаба" с лидерами Азербайджана и Туркмении
Эрдоган заявил, что намерен обсудить проект "газового хаба" с лидерами Азербайджана и Туркмении
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АНКАРА, 13 ноя — ПРАЙМ. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о своем намерении обсудить с президентами Азербайджана и Туркменистана проект "газового хаба", предложенного Россией.
"В начале грядущего месяца в ходе визита в Туркменистан намерен обсудить этот вопрос (вопрос проекта газового хаба) с лидерами Азербайджана и Туркменистана. Надеюсь на хорошие результаты", — сказал турецкий лидер на брифинге в Стамбуле.
Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган поручили детально и быстро проработать вопрос создания газового хаба в Турции, через который Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря. Эрдоган также полагает, что Европа может получать российский газ через Турцию.
https://1prime.ru/gas/20221113/838806940.html
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