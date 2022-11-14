МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Реверсные поставки природного газа по трубопроводу "Ямал-Европа" из Германии в Польшу в понедельник растут.

В 06.00-07.00 по Гринвичу заявки на поставку газа в Польшу через компрессорную станцию "Мальнов" на немецкой границе в понедельник составили 4 673 633 киловатт-часов в час против 3 453 560 киловатт-часов в час часом ранее.