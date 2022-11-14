Реверсные поставки газа по "Ямал – Европе" выросли в понедельник
Реверсные поставки газа по "Ямал – Европе" выросли до 4,673 миллиона киловатт-часов
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МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Реверсные поставки природного газа по трубопроводу "Ямал-Европа" из Германии в Польшу в понедельник растут.
В 06.00-07.00 по Гринвичу заявки на поставку газа в Польшу через компрессорную станцию "Мальнов" на немецкой границе в понедельник составили 4 673 633 киловатт-часов в час против 3 453 560 киловатт-часов в час часом ранее.
https://1prime.ru/gas/20221114/838810836.html
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