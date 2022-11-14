КИШИНЕВ, 14 ноя — ПРАЙМ. Молдавия попрощается с "Газпромом" с 2023 года, найдя других поставщиков газа, заявил депутат, глава молдавской парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Дмитрий Алайба. В ПМР назвали снижение поставок Молдавией нарушением договора с "Газпромом"

"Я знаю, что это последняя зима, которой Кремль сможет шантажировать нас энергией. С 2023 года —"прощай, "Газпром"! Нам просто нужно закончить то, что мы начали. И мы будем в порядке", — написал Алайба в Facebook*.

Ранее этот депутат предлагал парламенту Молдавии принять антироссийскую резолюцию по примеру ЕС.

По словам политика, республика сможет пережить зиму, хотя она и будет сложной из-за энергокризиса.

Молдавия переживает кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти страны заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии, поскольку единственным источником оставалась Молдавская ГРЭС, продающая энергию по цене в 62,5 доллара за МВтч. Кабмин Молдавии ввел режим жесткой экономии в связи с энергокризисом, предполагающий ряд ограничений потребления электроэнергии.

В прошлом году власти Молдавии договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку топлива в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз". В ноябре Молдавия получит 51% от необходимого стране объема газа.

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