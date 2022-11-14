МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Правительство РФ разрешило передать 30% в новом операторе "Сахалина-1" японской Sodeco, а 20% — индийской ONGC, говорится в распоряжениях кабмина. Shell ожидает продажи своей доли в операторе "Сахалина — 2" в 2023 году

"Разрешить передачу 30 процентов доли в уставном капитале указанного общества компании "Сахалин Ойл энд Газ Девелопмент Ко., Лтд." пропорционально принадлежавшей ей доле участия по соглашению о разделе продукции… Разрешить передачу 20 процентов доли в уставном капитале указанного общества компании "ОНГК Видеш Лимитед" пропорционально принадлежавшей ей доле участия", — говорится в распоряжениях.

Как следует из документов, обе компании официально уведомили правительство России о согласии принять в собственность долю в новом операторе.

Президент РФ Владимир Путин своим указом в начале октября распорядился, чтобы правительство создало нового — российского — оператора СРП-проекта "Сахалин 1", которому перейдут права и обязанности Exxon Neftegaz limited. Управлять новым оператором будет структура "Роснефти" "Сахалинморнефтегаз-Шельф". Согласно указу президента, иностранные участники консорциума могут сохранить свои доли в проекте, если заявят о желании остаться. Ранее японская Sodeco и индийская ONGC сообщили, что хотели бы продолжить участие в проекте, американская ExxonMobil же вышла из него.

Уже бывший оператор "Сахалина-1" Exxon Neftegaz Limited ("дочка" ExxonMobil) владел его долей в 30%. В марте компания заявила о намерении выйти из проекта, а в апреле — о введении режима форс-мажора, что в итоге к осени полностью остановило там добычу газа и нефти. В числе остающихся участников "Сахалина-1" — "Роснефть" (20%), японская Sodeco (30%) и индийская ONGC (20%).