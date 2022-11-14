МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Правительство Польши решило изъять долю "Газпрома" в операторе польской части российского трубопровода "Ямал-Европа" EuRoPol GAZ, передает Parket. Европа требует компенсации: кто заплатит за потерю российского газа

Отмечается, что российская компания владеет 48,82% этого предприятия, польскому PGNiG принадлежат 51,18% акций.

"Министр развития и технологий Вальдемар Буда по представлению Агентства внутренней безопасности принял решение об изъятии доли ПАО "Газпром" в компании EuRoPol Gaz", — сообщает издание.