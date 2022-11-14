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2022
https://1prime.ru/gas/20221114/838817849.html
СМИ: польские власти изъяли долю "Газпрома" в операторе EuRoPol GAZ
Газ
Новости
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Правительство Польши решило изъять долю "Газпрома" в операторе польской части российского трубопровода "Ямал-Европа" EuRoPol GAZ, передает Parket. Отмечается, что российская... ПРАЙМ, 14.11.2022
энергетика, новости, газ, польша, газпром, europol gaz, ямал-европа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Правительство Польши решило изъять долю "Газпрома" в операторе польской части российского трубопровода "Ямал-Европа" EuRoPol GAZ, передает Parket.
Отмечается, что российская компания владеет 48,82% этого предприятия, польскому PGNiG принадлежат 51,18% акций.
"Министр развития и технологий Вальдемар Буда по представлению Агентства внутренней безопасности принял решение об изъятии доли ПАО "Газпром" в компании EuRoPol Gaz", — сообщает издание.