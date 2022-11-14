МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе выросли из-за ожидания похолодания и проблем с поставками из Норвегии, сказал замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Цены на газ в Европе ускорили рост

Цены ближайших, декабрьских, фьючерсов на газ в Европе по индексу крупнейшего европейского хаба TTF, расположенного в Нидерландах, в понедельник выросли на 20% и достигли 1245 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

"Сейчас рост цен вызван двумя основными факторами: прогнозом погоды (в Европе ожидается первое серьезное похолодание, вплоть до заморозков в Берлине) и проблемами с поставками газа из Норвегии. Сегодня суточные номинации снизились примерно на 7% из-за пожара на двух месторождениях. Сроки восстановления пока неизвестны", — сказал Гривач.

Кроме того, отметил эксперт, в понедельник на крупном газоперерабатывающем заводе в Норвегии (где подготавливается газ для поставок по газопроводу Лангелед в Великобританию) был эвакуирован персонал и приезжала полиция. Подробности не раскрывались, уточнил Гривач.

"И хотя по заявлению компании-оператора норвежской ГТС инцидент не привел к сокращению потока газа, он, очевидно, повысил нервозность трейдеров на рынке", — заключил эксперт.

Ранее, в начале марта, биржевые газовые котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта. В апреле-мае стоимость газа снизилась, однако летом вновь выросла, и в августе средняя расчетная цена превысила 2450 долларов, что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

Осенью котировки перешли к снижению. Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов в сентябре составила 2093 доллара, а в октябре снизилась до 1377 долларов за тысячу кубометров. Аналитики связывали это с высоким уровнем заполненности газохранилищ в Европе и сниженным из-за экономии электроэнергии и теплой погоды спросом на "голубое топливо".