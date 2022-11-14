МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Датское управление разрешило оператору "Северных потоков" Nord Stream AG приблизиться к зоне ЧП на газопроводах, зафрахтованное компанией судно выдвинулось в данный район и начало обследовать точки разрыва "Северного потока", заявила компания. СМИ: два неизвестных судна заметили у "Северных потоков" перед ЧП

"Датское морское управление предоставило для Nord Stream AG исключение, позволяющее при определенных условиях, включая погодные, приблизиться к зоне повреждений на расстояние, достаточное для проведения части запланированных работ", — констатирует сообщение оператора газопроводов.

По информации компании, "непосредственно после получения разрешения на вход в запретную зону зафрахтованное Nord Stream AG судно выдвинулось в район повреждений и приступило к обследованию точек разрыва газопровода. Длительность обследования будет зависеть от ограничений доступа в зону повреждений, связанных с погодными условиями".

Ранее радиус запретной зоны для морской навигации вокруг места ЧП на "Северных потоках" был уменьшен с 5 морских миль до 500 метров вокруг зоны повреждений.

В конце сентября на трёх нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" были обнаружены повреждения. Оператор Nord Stream AG называл разрушения беспрецедентными и заявлял, что сроки ремонта оценить невозможно. Генеральная прокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма. Правоохранители ЕС расследуют возможные причины ЧП.