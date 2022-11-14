МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Американский завод по сжижению природного газа (СПГ) Freeport LNG, скорее всего, продлит свой простой, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники. В Минэнерго США рассказали, кто богатеет от импорта СПГ в Европу

Ранее Freeport LNG объявила, что завод будет закрыт после взрыва и пожара на предприятии, произошедших 8 июня, на три недели, позже срок сменился на три месяца. При этом в июле компания заявила, что завод может частично вернуться к работе после аварии лишь в октябре, а в августе заявила, что частичный возврат к работе сдвинут на ноябрь.

"Компания Freeport LNG сообщила покупателям, что, скорее всего, отменит поставки, запланированные на ноябрь и декабрь, так как продолжаются ремонтные работы и согласования с регулирующими органами перед возобновлением работы", — пишет агентство.

Блумберг отмечает, что прежде чем возобновить работу, компании Freeport будет необходимо представить свой план перезапуска в Управление по безопасности трубопроводов и опасных материалов, что, в свою очередь, может занять не менее одной-двух недель. Согласно данным Wood Mackenzie, завод не будет запущен до декабря.

Завод Freeport LNG в Техасе, проектной мощностью 15 миллионов тонн в год, может сжижать до 2,1 миллиарда кубических футов в сутки, обеспечивая около 20% экспорта СПГ из США. По данным управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики страны, в прошлом году экспорт американского СПГ достиг рекордного уровня — 9,7 миллиарда кубических футов в сутки.