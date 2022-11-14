Bloomberg: американский СПГ-завод Freeport LNG, скорее всего, продлит свою остановку
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Американский завод по сжижению природного газа (СПГ) Freeport LNG, скорее всего, продлит свой простой, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Ранее Freeport LNG объявила, что завод будет закрыт после взрыва и пожара на предприятии, произошедших 8 июня, на три недели, позже срок сменился на три месяца. При этом в июле компания заявила, что завод может частично вернуться к работе после аварии лишь в октябре, а в августе заявила, что частичный возврат к работе сдвинут на ноябрь.
"Компания Freeport LNG сообщила покупателям, что, скорее всего, отменит поставки, запланированные на ноябрь и декабрь, так как продолжаются ремонтные работы и согласования с регулирующими органами перед возобновлением работы", — пишет агентство.
Блумберг отмечает, что прежде чем возобновить работу, компании Freeport будет необходимо представить свой план перезапуска в Управление по безопасности трубопроводов и опасных материалов, что, в свою очередь, может занять не менее одной-двух недель. Согласно данным Wood Mackenzie, завод не будет запущен до декабря.
Завод Freeport LNG в Техасе, проектной мощностью 15 миллионов тонн в год, может сжижать до 2,1 миллиарда кубических футов в сутки, обеспечивая около 20% экспорта СПГ из США. По данным управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики страны, в прошлом году экспорт американского СПГ достиг рекордного уровня — 9,7 миллиарда кубических футов в сутки.
https://1prime.ru/gas/20221114/838821120.html