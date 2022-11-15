МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Дополнительные 2 миллиона тонн сжиженного природного газа с проекта "Арктик СПГ 2" должны поступить в Японию в следующем году, сообщил завершающий миссию посол РФ в Японии Михаил Галузин в интервью российским журналистам. Банк Японии примет меры для повышения зарплат в стране

"Этот проект успешно развивается, мы надеемся, что уже в следующем году в Японию будут поступать дополнительные объемы российского СПГ – дополнительные к тому, что уже поступают с проекта "Сахалин-2". Этот газ является существенным элементом обеспечения Японии энергоносителями и обеспечения стратегических интересов Японии в области энергетической безопасности. То обстоятельство, что успешно развивается проект "Арктик СПГ 2", то, что Япония приняла решение о сохранении своих долей в проекте "Сахалин-2" — все это свидетельствует о том, что нагнетаемые на Западе ложные утверждения о якобы имеющем место использовании Россией энергетики в качестве политического оружия абсолютно беспочвенны", — сказал Галузин.

Глава российской дипмиссии допустил, что если эти планы осуществятся, то и доля российского СПГ в импорте газа Японией может возрасти.

"(Доля российского СПГ в японском импорте) вполне может вырасти. Это коммерческий вопрос, мне сложно его комментировать в деталях по понятным причинам. Насколько я понимаю, сейчас порядка 5-5,5 миллионов тонн СПГ поступает в Японию (из России), а с полноформатным запуском "Арктик СПГ 2" добавится ещё 2 миллиона тонн СПГ. Если сейчас на долю России приходится порядка 8% импорта Японии СПГ, и добавится ещё 2 миллиона тонн при сохранении предыдущих трендов, то, наверное, будет какое-то определенное увеличение. По срокам, насколько я знаю, это 2023 год у компаний-участников "Новатэка" стоит в графике. Надеемся, так и будет", — отметил посол.

Он подчеркнул, что Россия выполняет свои обязательства и никогда не инициирует искусственного разрыва связей в области энергетики и в других сферах.

"Сотрудничество с Японией в области энергетики как раз тому очень убедительное подтверждение", — подчеркнул посол.

Галузин отметил, что в 2013-2021 годах, когда отношения двух стран поступательно развивались, их сотрудничество в области энергетики вышло на новый уровень.

"В вопросах взаимовыгодного экономического сотрудничества были сделаны очень крупные шаги, прежде всего речь о кардинальном наращивании взаимовыгодного сотрудничества в области энергетики – в стратегически важной сфере обеспечения Японии энергоносителями. Эта взаимовыгодная кооперация строилась как вокруг уже существующих проектов, таких как "Сахалин-1", "Сахалин-2", так и в формате открытия новых начинаний, и прежде всего речь идет о проекте "Арктик СПГ 2", предполагающем и предусматривающем освоение месторождений природного газа в российском Заполярье на полуострове Ямал и производство сжиженного природного газа с целью дальнейшего экспорта его в Японию, в том числе с использованием Северного морского пути", — пояснил он.

Глава "Новатэка" Леонид Михельсон в июне говорил, что Япония не меняет отношения к "Арктик СПГ 2" в текущей ситуации и не остановила финансирование.

"Арктик СПГ 2" — второй после "Ямала СПГ" крупнотоннажный проект производства сжиженного природного газа "Новатэка". Ресурсная база — Утреннее месторождение в ЯНАО. По проекту планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год).

Его участниками являются "Новатэк" (60%), французская Total (10%), китайская CNOOC (10%), "дочка" китайской CNPC — CNODC (10%) и консорциум японских Mitsui & Co и Японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам JOGMEC — Japan Arctic LNG (10%).