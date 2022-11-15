МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно, комментируя разрешение РФ передать долю в 30% в новом операторе "Сахалина-1" японской Sodeco, назвал данное решение "крайне значимым" для обеспечения энергобезопасности Японии. Дефицит торговли Японии с Россией вырос в апреле-сентябре

Накануне правительство РФ разрешило передать 30% в новом операторе "Сахалина-1" японской Sodeco, а 20% — индийской ONGC. Таким образом, обе компании получат доли в новом операторе, "пропорционально принадлежавшим им долей участия". В распоряжении также отмечалось, что обе компании официально уведомили правительство России о согласии принять в собственность долю в новом операторе.

"Мы осведомлены о том, что российское правительство одобрило участие японской Sodeco в проекте "Сахалин-1". Мы считаем данное решение крайне значимым с точки зрения обеспечения энергетической безопасности нашей страны", — подчеркнул Мацуно.

Президент РФ Владимир Путин своим указом в начале октября распорядился, чтобы правительство создало нового — российского — оператора СРП-проекта "Сахалин 1", которому перейдут права и обязанности Exxon Neftegaz limited. Управлять новым оператором будет структура "Роснефти" "Сахалинморнефтегаз-Шельф". Согласно указу президента, иностранные участники консорциума могут сохранить свои доли в проекте, если заявят о желании остаться. Ранее японская Sodeco и индийская ONGC сообщили, что хотели бы продолжить участие в проекте, американская ExxonMobil же вышла из него.

Уже бывший оператор "Сахалина-1" Exxon Neftegaz Limited ("дочка" ExxonMobil) владел его долей в 30%. В марте компания заявила о намерении выйти из проекта, а в апреле — о введении режима форс-мажора, что в итоге к осени полностью остановило там добычу газа и нефти. В числе остающихся участников "Сахалина-1" — "Роснефть" (20%), японская Sodeco (30%) и индийская ONGC (20%).