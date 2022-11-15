МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Компании по производству сжиженного природного газа (СПГ) в США — частные, это может помешать Европе заменить им российский газ, такое мнение высказал РИА Новости генеральный директор ПАО "Европейская Электротехника" Илья Каленков. СМИ: американский СПГ-завод Freeport LNG продлит свой простой

"Американский СПГ — это СПГ частных компаний, он, прежде всего, спотовый, то есть сегодня условно в Китае, странах Юго-Восточной Азии есть цена 100 долларов, а в Европе цена 80 долларов. Весь СПГ уходит на тот рынок, где больше за него платят. Основная проблема не в том, что американцы физически не могут обеспечить Европу газом, а просто в силу рыночной конъюнктуры они продают газ туда, где он стоит дороже, клиентам, которые приносят больше прибыли", — сказал Каленков.

По словам эксперта, жесткое политическое решение в США о направлении СПГ именно в Европу невозможно, так как все компании в стране частные и сами определяют свою стратегию и политику.

Европейская комиссия после начала Россией военной операции на Украине разработала план REPowerEU. Он предполагает снижение импорта российского газа примерно на 100 миллиардов кубометров — две трети — к концу 2022 года. Одним из альтернативных импортеров газа для Европы является США.

По данным отчета Еврокомиссии, в январе-августе 2022 года европейский импорт трубопроводного газа из России уже сократился на 43 миллиарда кубических метров, а совокупные российские поставки, включая СПГ, снизились на 39 миллиардов.

В то же время, импорт СПГ вырос во втором квартале 2022 года на 49% в годовом выражении, до 36 миллиардов кубометров, а основным его поставщиком с большим отрывом стали США, обеспечив 16 миллиардов кубометров, или 45% от общего объема импорта сжиженного газа Евросоюза. Однако, как отмечается в отчете, сильным стимулом для отправки американских грузов в Европу стала ценовая премия относительно азиатских рынков.