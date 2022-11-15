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Реверсные поставки газа по трубопроводу "Ямал-Европа" продолжают расти
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Реверсные поставки природного газа по трубопроводу "Ямал-Европа" из Германии в Польшу во вторник растут, свидетельствуют данные компании-оператор трубопровода Gascade. В... ПРАЙМ, 15.11.2022
энергетика, новости, газ, ямал-европа, газопровод, реверсные поставки, германия, польша
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 ноября — ПРАЙМ. Реверсные поставки природного газа по трубопроводу "Ямал-Европа" из Германии в Польшу во вторник растут, свидетельствуют данные компании-оператор трубопровода Gascade.
В 05.00-06.00 по Гринвичу заявки на поставку газа в Польшу через компрессорную станцию "Мальнов" на немецкой границе составили 5 601 799 киловатт-часов в час.
Часом ранее показатель составлял 4 669 645 киловатт-часов в час.