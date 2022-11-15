МОСКВА, 15 ноября — ПРАЙМ. Реверсные поставки природного газа по трубопроводу "Ямал-Европа" из Германии в Польшу во вторник растут, свидетельствуют данные компании-оператор трубопровода Gascade.

В 05.00-06.00 по Гринвичу заявки на поставку газа в Польшу через компрессорную станцию "Мальнов" на немецкой границе составили 5 601 799 киловатт-часов в час.

Часом ранее показатель составлял 4 669 645 киловатт-часов в час.