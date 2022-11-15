МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе ускорили темпы роста до 11% и приближаются к 1350 долларам за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Стоимость газа в Европе превысила 1250 долларов за тысячу кубов

Ближайшие — декабрьские — фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF, расположенного в Нидерландах, открыли торги у отметки 1294,5 доллара за тысячу кубометров (+6,9%). Стоимость по состоянию на 11.11 мск составляет 1344,5 доллара (+11%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 1211 долларов за тысячу кубометров.

Стоимость газа по итогам торгов понедельника выросла на 20%, примерно до 1250 долларов за тысячу кубометров. Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в комментарии РИА Новости объяснял рост биржевых цен ожиданием похолодания и проблемами с поставками газа из Норвегии.

Ранее, в начале марта, биржевые газовые котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта. В апреле-мае стоимость газа снизилась, однако летом после сокращения поставок из России вновь выросла, и в августе средняя расчетная цена превысила 2450 долларов, что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

Осенью котировки перешли к снижению. Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов в сентябре составила 2093 доллара (-14,6% в месячном выражении), а в октябре снизилась до 1377 долларов за тысячу кубометров (-34,2%). Аналитики связывали это с высоким уровнем заполненности газохранилищ в Европе и сниженным из-за экономии электроэнергии и теплой погоды спросом на "голубое топливо".