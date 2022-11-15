БЕРЛИН, 15 ноя — ПРАЙМ. Общий уровень газа в хранилищах Германии составил 100%, сообщило Федеральное сетевое агентство ФРГ. В Вене рассказали, почему австрийцы боятся отапливать свои дома

Отмечается, что обстановка продолжает оставаться напряженной, нельзя исключать дальнейшего ухудшения ситуации.

"Заполнение продолжается. Общий уровень газохранилищ в Германии составляет 100%", — говорится в сообщении. Уточняется, что уровень газа в крупнейшем хранилище Германии — в Редене — составляет 94,75%.

Объемы газохранилищ, о которых сообщают операторы, являются номинальными, и в этой связи заполнение может продолжаться и после того, как достигнуто 100% заполнение, отметило агентство.

Регулятор вновь подчеркнул важность экономии газа. Уточняется, что дефицита газа в стране зимой можно избежать, если, среди прочего, продолжать выполнять задачу по экономии энергоносителя на уровне не менее 20%. В Германии завершили строительство первого СПГ-терминала

Агентство добавило, что потребление газа в стране на 44-й календарной неделе (с 31 октября по 6 ноября) было ниже среднего потребления за последние четыре года из-за температуры — она была на 1,9 градуса выше, чем в предыдущие годы.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.