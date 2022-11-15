МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. "Газпром" за десять с половиной месяцев 2022 года снизил добычу газа на 19,2%, до 359,7 миллиарда кубометров, сообщила компания. Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье упал на 43,4 процента с начала года

"С 1 января по 15 ноября 2022 года "Газпром", по предварительным данным, добыл 359,7 миллиарда кубометров газа. Это на 19,2% (на 85,3 миллиарда кубометров) меньше, чем в прошлом году", — говорится в сообщении компании в ее официальном Telegram-канале.

В 2021 году "Газпром" добыл 514,8 миллиарда кубометров газа — на 62,2 миллиарда кубометров больше, чем в 2020 году. Показатель стал лучшим за последние 13 лет.