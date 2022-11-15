МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Европа закачала в подземные хранилища 69,7 миллиарда кубометров газа, впрочем, этот показатель не гарантирует надежное прохождение предстоящего осенне-зимнего периода, а некоторые страны уже перешли к отбору запасов, сообщил "Газпром". Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье упал на 43,4 процента с начала года

"По данным Gas Infrastructure Europe, на 13 ноября в ПХГ Европы закачано 69,7 миллиарда кубометров газа. Но даже максимальные запасы в ПХГ крупных европейских стран не гарантируют надежное прохождение предстоящего осенне-зимнего периода (ОЗП). При этом нагрузка на ПХГ Европы будет выше, чем в предыдущие годы, в связи с изменившимися логистикой и источниками газоснабжения европейского рынка. Отметим, что отдельные страны уже начали тратить запасы газа из хранилищ", — говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".

Сейчас в европейских "подземках" почти 104 миллиарда кубометров газа. Общая емкость ПХГ региона составляет порядка 110 миллиардов кубометров. Газохранилища, как сообщалось в материалах Еврокомиссии, обычно обеспечивают 25–30% потребляемого в Европе зимой газа.

Кроме того, 7 ноября начался сезон отбора газа из украинских ПХГ, также сообщает российская компания. Объем газа в подземных хранилищах к этой дате составил 14,7 миллиарда кубометров из необходимых 19 миллиардов, уточняет "Газпром".