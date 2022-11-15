МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Основной причиной роста цен на газ в европейском регионе стало ожидание зимы и холодов, считают эксперты, опрошенные РИА Новости. В "Газпроме" оценили объем газа в европейских хранилищах

Как пояснил консультант "Выгон Консалтинг" Иван Тимонин, наступление низких температур приведет к повышению спроса, что в свою очередь подтолкнет котировки еще выше.

"Рост форвардных цен природного газа на европейском рынке обусловлен в первую очередь погодным фактором: в регионе ожидается существенное похолодание", — сказал он.

При этом аналитики не исключают, что свой вклад в биржевую динамику внесли начало отбора из ПХГ и ситуация вокруг крупного завода по сжижению газа Freeport LNG в США. Эксперт объяснил, что помешает Европе заменить российский газ американским

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов считает, что задержки с перезапуском завода после аварии повышают опасения за поставки СПГ на мировой рынок, поскольку американский сжиженный газ является основной альтернативой российскому трубопроводному топливу. Снижение прогнозов по поставкам СПГ из США повышает риски перебоев с доступностью сырья для европейских потребителей в отопительном сезоне 2022–2023 годов, рассуждает эксперт.

В понедельник декабрьские фьючерсы на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF подскочили на 20%, до 1250 долларов за тысячу кубометров, а во вторник прибавили еще 10 процентов и превысили 1330 долларов. Стоимость контракта с поставкой "на день вперед" — 15 ноября — выросла в 1,6 раза, с примерно 715 долларов до 1150 долларов за тысячу кубометров, следует из данных биржи EEX.