МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов вторника выросли на 7,6% и достигли 1303 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. В "Газпроме" оценили объем газа в европейских хранилищах

Ближайшие — декабрьские — фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF, расположенного в Нидерландах, открыли торги у отметки 1294,5 доллара за тысячу кубометров (+6,9%). Затем цены снижались, ценовой минимум был достигнут в первой половине дня — 1261,8 доллара (+4,2%). После этого котировки вновь стали расти, ценовой максимум был достигнут во второй половине дня и составил 1376,1 доллара (+13,6%). Последние фьючерсные контракты торговались по 1303 доллара (+7,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 1211 долларов за тысячу кубометров.

Стоимость газа по итогам торгов понедельника выросла на 20%, примерно до 1250 долларов за тысячу кубометров. Цена на споте также взлетела. Стоимость контракта с поставкой "на день вперед" — 15 ноября — выросла в 1,6 раза, с примерно 715 долларов до 1150 долларов за тысячу кубометров, следует из данных биржи EEX.

Эксперты в комментарии РИА Новости объясняли рост биржевых цен ожиданием похолодания, проблемами с поставками газа из Норвегии и неопределенностью с запуском крупного американского СПГ-завода Freeport LNG.

Ранее, в начале марта, биржевые газовые котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта. В апреле-мае стоимость газа снизилась, однако летом после сокращения поставок из России вновь выросла, и в августе средняя расчетная цена превысила 2450 долларов, что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

Осенью котировки перешли к снижению. Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов в сентябре составила 2093 доллара (–14,6% в месячном выражении), а в октябре снизилась до 1377 долларов за тысячу кубометров (–34,2%). Аналитики связывали это с высоким уровнем заполненности газохранилищ в Европе и сниженным из-за экономии электроэнергии и теплой погоды спросом на "голубое топливо".