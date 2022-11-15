БЕРЛИН, 15 ноя — ПРАЙМ. Первый немецкий причал для приема танкеров — газовозов сжиженного природного газа (СПГ), строительство которого завершилось в Вильгельмсхафене, планируется запустить в конце 2022 — начале 2023 года, сообщило минэкономики ФРГ. Германия полностью заполнила свои газохранилища

Во вторник строительство первого немецкого причала для приема танкеров — газовозов СПГ завершилось в Вильгельмсхафене. В декабре там планируется разместить плавучую установку для хранения и регазификации.

"Ввод в эксплуатацию запланирован на рубеже 2022-2023 годов, этому будут предшествовать технические испытания", — говорится в сообщении минэкономики. Глава ведомства Роберт Хабек уточнил, что на строительство понадобилось 200 дней.

"Это огромная скорость. Я благодарю и поздравляю Нижнюю Саксонию, потому что это центральный элемент для обеспечения нашего энергоснабжения предстоящей зимой. Пример Вильгельмсхафена показывает: Германия может быстро и решительно продвигать инфраструктурные проекты, когда федеральное правительство и правительства земель, а также участники проекта объединяют свои усилия", — приводятся в релизе слова Хабека.

По данным минэкономики, в настоящее время Германия планирует построить в общей сложности пять государственных плавучих терминалов для СПГ.