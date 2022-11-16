МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Отбор газа из европейских подземных хранилищ "голубого топлива" превысил закачку, обозначив начало нового отопительного сезона, следует из данных Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).
Отмечается, что Евросоюз заполнил свои ПХГ на 95,61%. На конец газовых суток 14 ноября объем ресурса в хранилищах ЕС снизился на 0,01 процентного пункта, до 95,6% — впервые с момента завершения прошлого отопительного сезона в регионе в апреле.
Так, Евросоюз заполнил хранилища к новому зимнему сезону примерно до 104 миллиардов кубометров природного газа.
Подчеркивается, что данные GIE могут поменяться.
https://1prime.ru/gas/20221116/838837678.html
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