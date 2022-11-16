МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Отбор газа из европейских подземных хранилищ "голубого топлива" превысил закачку, обозначив начало нового отопительного сезона, следует из данных Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). Европа требует компенсации: кто заплатит за потерю российского газа

Отмечается, что Евросоюз заполнил свои ПХГ на 95,61%. На конец газовых суток 14 ноября объем ресурса в хранилищах ЕС снизился на 0,01 процентного пункта, до 95,6% — впервые с момента завершения прошлого отопительного сезона в регионе в апреле.

Так, Евросоюз заполнил хранилища к новому зимнему сезону примерно до 104 миллиардов кубометров природного газа.

Подчеркивается, что данные GIE могут поменяться.