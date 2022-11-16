АНКАРА, 16 ноя — ПРАЙМ. Турция рассчитывает до конца года составить дорожную карту по предложенному Россией газовому хабу во Фракии, в северо-западной части страны, заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез. Эрдоган обсудит проект "газового хаба" с лидерами Азербайджана и Туркмении

"До конца года мы уточним дорожную карту, которой будет следовать центр природного газа, который мы планируем создать во Фракии", — процитировал его слова гостелеканал TRT Haber.

Донмез добавил, что Анкара стремится провести эту зиму без проблем с точки зрения надежности поставок.

Турция получает от России около 44% потребляемого в республике газа.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее поручили детально и быстро проработать вопрос создания газового хаба в Турции, через который, в частности, РФ могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Эрдоган считает, что Европа может получать российский газ через Турцию. Центр распределения газа в рамках предложенного президентом РФ проекта хаба в Турции будет находиться во Фракии, европейской части страны, сообщал ранее Донмез.