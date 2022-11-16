МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе теряют 3% и находятся ниже 1300 долларов за тысячу кубометров после взлета в понедельник и роста во вторник, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Цены на газ в Европе выросли до 1303 долларов за тысячу кубов

Ближайшие — декабрьские — фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF, расположенного в Нидерландах, открыли торги у отметки 1282,6 доллара за тысячу кубометров (–3,9%). Их стоимость по состоянию на 11.28 мск составляет 1295,7 доллара (–3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 1334,6 доллара за тысячу кубометров.

Стоимость газа на бирже по итогам торгов понедельника подскочила на 20%, примерно до 1250 долларов за тысячу кубометров, а по итогам вторника — почти на 8%, до 1300 долларов. Цена на споте также взлетела. Стоимость контракта с поставкой "на день вперед" — на 15 ноября — выросла в 1,6 раза, примерно с 715 долларов до 1150 долларов за тысячу кубометров, а на 16 ноября — на 7%, выше 1235 долларов, следует из данных биржи EEX. При этом еще в начале месяца стоимость на споте опускалась примерно до 225 долларов за тысячу кубометров.

Эксперты в комментарии РИА Новости объясняли рост биржевых цен ожиданием похолодания, проблемами с поставками газа из Норвегии и неопределенностью с запуском крупного американского СПГ-завода Freeport LNG.

В начале марта биржевые газовые котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта. В апреле-мае стоимость газа снизилась, однако летом вновь выросла, и в августе средняя расчетная цена превысила 2450 долларов, что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

Осенью котировки перешли к снижению. Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов в сентябре составила 2093 доллара (–14,6% в месячном выражении), а в октябре снизилась до 1377 долларов за тысячу кубометров (–34,2%). Аналитики связывали это с высоким уровнем заполненности газохранилищ в Европе и сниженным спросом на "голубое топливо" из-за экономии электроэнергии и теплой погоды.