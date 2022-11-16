МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Узбекистан практически прекратил экспорт природного газа и увеличил импорт голубого топлива из-за роста внутреннего потребления в наступившие холода, заявил журналистам в среду заместитель министра энергетики страны Шерзод Ходжаев. Узбекистан хочет расширить географию поставок в Россию

"На сегодня экспорт газа практически прекратился", — сказал Ходжаев в ходе онлайн-брифинга.

По его данным, ежедневный экспорт голубого топлива из республики сократился с 10 миллионов кубометров до 1 миллиона кубометров из-за роста внутреннего потребления в наступившие холода.

Ходжаев сообщил, что, в свою очередь, импорт газа вырос на 20%. Замминистра не назвал физические объемы закупаемого топлива и страны-поставщики.

Ранее минэнерго Узбекистана прогнозировало объем экспорта газа в 2022 году на уровне 3,3 миллиарда кубометров. Основные поставки приходятся на Китай, а также соседние страны Центральной Азии.

Газодобывающие мощности в Узбекистане позволяют обеспечивать добычу природного газа в объеме порядка 70 миллиардов кубометров. Однако из-за истощения запасов, технологических потерь и отсутствия эффективной системы контроля поставки углеводородов за последние 15 лет существенно снизились. В январе-сентябре добыча газа в республике снизилась на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до 38,85 миллиарда кубометров. По данным властей, в зимние пиковые нагрузки наблюдается дефицит газа по республике до 20 миллионов кубометров в сутки.