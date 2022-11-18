МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Результаты расследование происшествия на "Северных потоках" в Балтийском море свидетельствуют, что речь идет о "грубой" диверсии, сообщила служба безопасности Швеции. "Там что-то ищут". "Северный поток" могут вернуть лишь в одном случае

"Это расследование показывает, что трубопроводы подверглись грубой диверсии", — сказано в пресс-релизе ведомства.

Отмечается, что с места происшествия изъяли посторонние предметы, на некоторых из них нашли следы взрывчатых веществ.

"На месте были изъят ряд предметов, включая посторонние. На ряде изъятых и проанализированных посторонних предметов были обнаружены остатки взрывчатых веществ", — сказано в релизе.

Кроме того, в ходе следственных мероприятий, были "тщательно задокументированы значительные повреждения газопроводов в результате взрывов".

Служба безопасности добавила, что продолжает "усиленно работать" над расследованием инцидента.

Теракты на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" произошли произошли 26 сентября. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".