2022-11-18T13:48:43+03:00
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2022-11-18T13:48:43+03:00
2022
https://1prime.ru/gas/20221118/838868155.html
"Газпром" начал поставки газа в Азербайджан по договору с Socar 15 ноября
Газ
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
ГАЗПРОМ 15 НОЯБРЯ НАЧАЛ ПОСТАВКИ РОССИЙСКОГО ГАЗА В АЗЕРБАЙДЖАН ПО НОВОМУ ДОГОВОРУ С SOCAR, ОБЪЕМ ПО МАРТ СОСТАВИТ ДО 1 МЛРД КУБОВ — ГАЗПРОМ Новость дополняется ПРАЙМ, 18.11.2022
энергетика, новости, газ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. ГАЗПРОМ 15 НОЯБРЯ НАЧАЛ ПОСТАВКИ РОССИЙСКОГО ГАЗА В АЗЕРБАЙДЖАН ПО НОВОМУ ДОГОВОРУ С SOCAR, ОБЪЕМ ПО МАРТ СОСТАВИТ ДО 1 МЛРД КУБОВ — ГАЗПРОМ
Новость дополняется