2022-11-18T13:48:43+03:00

2022-11-18T13:48:43+03:00

2022-11-18T13:48:43+03:00

2022

https://1prime.ru/gas/20221118/838868155.html

"Газпром" начал поставки газа в Азербайджан по договору с Socar 15 ноября

Газ

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ГАЗПРОМ 15 НОЯБРЯ НАЧАЛ ПОСТАВКИ РОССИЙСКОГО ГАЗА В АЗЕРБАЙДЖАН ПО НОВОМУ ДОГОВОРУ С SOCAR, ОБЪЕМ ПО МАРТ СОСТАВИТ ДО 1 МЛРД КУБОВ — ГАЗПРОМ Новость дополняется ПРАЙМ, 18.11.2022

энергетика, новости, газ

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60