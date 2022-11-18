МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Греция добилась снижения потребления газа на 18% в годовом исчисление, сообщил министр окружающей среды и энергетики Костас Скрекас на заседании политической ассамблеи, организованной Европейской народной партией (ЕНП). Его заявление распространила пресс-служба минэнерго. В Греции подтвердили выполнение Россией обязательств по поставкам газа

Ассамблея прошла в Лиссабоне 17 ноября, Скрекас выступил в дебатах об энергетической безопасности европейских потребителей и смягчении последствий международного энергетического кризиса.

"Национальный спрос на природный газ снизился на 18% в годовом исчислении и на 34% за последние три месяца по сравнению с прошлым годом", — сообщил Скрекас.

"Мы добились уменьшения спроса на электроэнергию до 13% на месячной базе", — сказал министр.

Скрекас сказал, что нынешняя структура рынка электроэнергии должна быть пересмотрена, поскольку она не может одновременно служить зеленому переходу и социальной сплоченности.

Еврокомиссия рекомендовала снизить спрос на газ в ЕС до конца марта следующего года на 15%. ЕК также рекомендует снизить общий спрос на электроэнергию в государствах ЕС минимум на 10% до 31 марта 2023 года.

Правительство Греции потребовало от государственных организаций и учреждений и муниципалитетов на 10% сократить потребление энергии. Оно также призвало граждан экономить электроэнергию.