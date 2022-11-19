С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя — ПРАЙМ. На газопроводе в Ленинградской области произошел взрыв, который стал причиной пожара, сейчас его ликвидируют спасатели сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. На газозаправочной станции в Ленинградской области вспыхнул пожар

"Пожарные и спасатели ликвидируют пожар, возникший в результате взрыва на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево. Угрозы для населения и распространения огня на жилые массивы нет", — написал он в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, причины взрыва устанавливаются.

Он также отметил, что пострадавших после инцидента, по предварительным данным, нет.

"По предварительной информации, пострадавших нет. Спасательные службы обеспечивают локализацию очага возгорания", — сообщил он.

Дрозденко уточнил, что сейчас давление на магистральном газопроводе снижено. ТЭЦ Всеволожска переведена на мазут для обеспечения бесперебойной подачи тепла.

Пожар возник в субботу во Всеволожском районе в результате разгерметизации с последующим возгоранием на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево. При этом угрозы для населения нет, отсутствует и угроза распространения огня на жилые массивы.