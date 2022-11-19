СК проводит проверку после инцидента на газопроводе в Ленобласти
Следственное управление СК по Ленобласти проводит проверку после инцидента на газопроводе
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя — ПРАЙМ. После инцидента на газопроводе в Ленинградской области проводится проверка, сообщило региональное следственное управление Следственного комитета РФ.
"Следственными органами СК России по Ленинградской области по факту горения газопровода во Всеволожском районе организована доследственная проверка по статье 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов)", — сказано в сообщении.
В ведомстве также сообщили, что на место происшествия выехали и.о. руководителя следственного управления, следователи и следователи-криминалисты.
Пожар произошел в субботу во Всеволожском районе в результате разгерметизации с последующим возгоранием на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево. Угрозы для населения и распространения огня на жилые массивы отсутствуют. Пострадавших после инцидента на газопроводе в Ленинградской области, по предварительным данным, нет.
https://1prime.ru/gas/20221119/838879287.html
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