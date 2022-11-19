С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя — ПРАЙМ. После инцидента на газопроводе в Ленинградской области проводится проверка, сообщило региональное следственное управление Следственного комитета РФ. Прокуратура проведет проверку по факту пожара на газопроводе в Ленобласти

"Следственными органами СК России по Ленинградской области по факту горения газопровода во Всеволожском районе организована доследственная проверка по статье 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов)", — сказано в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что на место происшествия выехали и.о. руководителя следственного управления, следователи и следователи-криминалисты.

Пожар произошел в субботу во Всеволожском районе в результате разгерметизации с последующим возгоранием на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево. Угрозы для населения и распространения огня на жилые массивы отсутствуют. Пострадавших после инцидента на газопроводе в Ленинградской области, по предварительным данным, нет.