КИШИНЕВ, 19 ноя — ПРАЙМ. Молдавская госкомпания Energocom закупила еще 30 млн кубометров газа, сообщил в субботу вице-премьер — министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну. В Молдавии назвали сумму расходов на компенсацию отопления зимой

"На этой неделе госпредприятие Energocom дополнительно закупило 30 миллионов кубометров газа. Всего у нас в запасе на данный момент 187 миллионов кубометров газа. Этого объема хватит на месяц и три недели. Мы продолжим закупать топливо на спотовых рынках", — написал Спыну в своем Telegram-канале.

Вице-премьер не стал раскрывать подробности, у кого Молдавия приобрела газ, но уточнил, что республика будет полностью обеспечена запасом угля.

"У нас также есть уголь на эту зиму, в случае если возникнет необходимость его использовать. Агентство материальных резервов обеспечило стратегический запас угля до 100%. Это произошло впервые за многие годы", — отметил он.

Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%. Ранее компания "Молдовагаз" сообщила о сокращении с 1 ноября поставок российского газа. Из общего количества в 5,7 миллиона кубометров, поставляемых "Газпромом", Молдавия будет получать 3,4 миллиона, а Приднестровье – 2,3 миллиона в сутки.

Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз". В ноябре Молдавия получит 51% от необходимого стране объема газа.