МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. "Газпром" подает газ для транзита через Украину в Европу в подтвержденном украинской стороной на 20 ноября объеме — 43 миллиона кубометров, сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов. Путин и Эрдоган обсудили создание газового хаба в Турции

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 43 миллиона кубометров на 20 ноября. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", — сказал он журналистам.

Днем ранее этот показатель находился на отметке 41,6 миллиона кубических метров. С конца мая поставки держатся на уровне 40–43 миллионов кубометров в сутки.

Украина в мае прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.