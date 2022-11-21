МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. "Газпром" осуществляет поставки российского газа в Европу через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" — 42,9 миллиона кубометров на 21 ноября, на ГИС "Сохрановка" заявка отклонена. Об этом рассказал пресс-секретарь холдинга Сергей Куприянов. "Там что-то ищут". "Северный поток" могут вернуть лишь в одном случае

Официальный представитель "Газпрома" отметил, что компания 21 ноября осуществляет подачу российского "голубого топлива" для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 42,9 миллиона кубометров.

По словам Куприянова, украинская сторона вновь отклонила заявку на ГИС "Сохрановка".