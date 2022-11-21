Цены на газ в США выросли по итогам прошлой недели
Фьючерсы на газ в США снизились в пятницу на один процент, но выросли по итогам недели
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МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. В пятницу котировки природного газа в США потеряли 1%, при этом ранее в ходе сессии снижение составляло более 5%.
Цены замедлили снижение на новостях о том, что компания Freeport может возобновить работу экспортного СПГ-терминала в Техасе в декабре. Предполагается, что терминал снова начнет работать в середине декабря после примерно 6-месячного простоя, последовавшего за пожаром.
Ранее в пятницу котировки демонстрировали гораздо более сильное падение на ожиданиях менее холодной погоды, которая приведет к снижению спроса на отопление помещений в конце ноября и начале декабря. Ближайшие фьючерсы на природный газ на NYMEX в пятницу завершили торги с понижением на 6,6 цента, или 1,0%, по 6,303 доллара за млн БТЕ. В ходе торгов пятницы котировки снижались более чем на 5%.
Таким образом, за прошедшую неделю котировки ближайших контрактов прибавили около 7% после снижения на 8% по итогам предыдущей недели. С начала года котировки природного газа на NYMEX прибавили 70%.
В Европе газ торговался по 33 доллара за млн БТЕ, а в Азии — по 26 долларов за млн БТЕ.
https://1prime.ru/gas/20221121/838887672.html
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