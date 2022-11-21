МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. В пятницу котировки природного газа в США потеряли 1%, при этом ранее в ходе сессии снижение составляло более 5%. Власти Молдавии сообщили о дополнительной закупке газа в резерв

Цены замедлили снижение на новостях о том, что компания Freeport может возобновить работу экспортного СПГ-терминала в Техасе в декабре. Предполагается, что терминал снова начнет работать в середине декабря после примерно 6-месячного простоя, последовавшего за пожаром.

Ранее в пятницу котировки демонстрировали гораздо более сильное падение на ожиданиях менее холодной погоды, которая приведет к снижению спроса на отопление помещений в конце ноября и начале декабря. Ближайшие фьючерсы на природный газ на NYMEX в пятницу завершили торги с понижением на 6,6 цента, или 1,0%, по 6,303 доллара за млн БТЕ. В ходе торгов пятницы котировки снижались более чем на 5%.

Таким образом, за прошедшую неделю котировки ближайших контрактов прибавили около 7% после снижения на 8% по итогам предыдущей недели. С начала года котировки природного газа на NYMEX прибавили 70%.

В Европе газ торговался по 33 доллара за млн БТЕ, а в Азии — по 26 долларов за млн БТЕ.