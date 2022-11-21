МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе на торгах в понедельник удерживаются на уровне пятницы, превышая 1200 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE. Reuters: европейские трейдеры скупают российское топливо

Ближайшие — декабрьские — фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF, расположенного в Нидерландах, открыли торги в минусе — у отметки около 1178 долларов за тысячу кубометров (−4,7%). По состоянию на 11.24 мск их стоимость составляет 1262,6 доллара (+2,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня, пятницы, — 1236,2 доллара за тысячу кубометров.

При этом стоимость контрактов с поставкой "на месяц вперед" и "на день вперед" практически сравнялась за счет роста в последние три недели цены на рынке спот. Если еще в начале месяца спотовые контракты дешевели примерно до 225 долларов за тысячу кубометров, то сейчас подорожали в пять раз. Так стоимость газа с поставкой 21 ноября, по данным биржи EEX, составила примерно 1170 долларов за тысячу кубометров.

В начале марта биржевые газовые котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта. В апреле-мае стоимость газа снизилась, однако летом вновь выросла, и в августе средняя расчётная цена превысила 2450 долларов, что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

Осенью котировки перешли к снижению. Средняя расчётная цена ближайших фьючерсов в сентябре опустилась ниже 2100 долларов, а в октябре — до 1377 долларов за тысячу кубометров (-34,2%). Аналитики связывали это с высоким уровнем заполненности газохранилищ в Европе и сниженным спросом на "голубое топливо" из-за экономии электроэнергии и теплой погоды.