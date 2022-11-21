Норвегия закупит для Украины газ на предстоящую зиму
Норвегия подписала соглашение с ЕБРР о закупке для Украины газа на 190 миллионов евро
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МУРМАНСК, 21 ноя — ПРАЙМ. Власти Норвегии подписали соглашение с Европейским банком реконструкции и развития, согласно которому королевство профинансирует закупку газа для Украины на зимний период на два миллиарда крон (более 190 миллионов евро), говорится в сообщении норвежского правительства.
"Министр финансов Норвегии Трюгве Слагсволд Ведум подписал соглашение, которое гарантирует Украине помощь в закупке газа зимой на сумму два миллиарда норвежских крон. Норвежская поддержка предоставляется через Европейский банк реконструкции и развития", — говорится в сообщении.
Как отметили в правительстве, Норвегия является вторым крупнейшим донором для работы банка на Украине.
"Наша поддержка энергоснабжения имеет большое значение для Украины", — заявила министр иностранных дел Анникен Хюитфельдт, слова которой приводятся в сообщении.
В июле премьер-министр Йонас Гар Стере объявил, что правительство Норвегии выделит Украине 10 миллиардов крон в 2022 и 2023 годах. Из этой суммы два миллиарда крон выделено на закупку газа.
https://1prime.ru/gas/20221121/838892248.html
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