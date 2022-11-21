КИШИНЕВ, 21 ноя — ПРАЙМ. Счетная палата Молдавии провела аудит работы "Молдовагаза", результаты можно считать успешными, заявил глава компании Вадим Чебан. "Молдовагаз" не увидел оснований для расторжения контракта с "Газпромом"

"Говоря об экономической деятельности "Молдовагаза" (кроме выполнения основной задачи по бесперебойной поставке природного газа потребителям), хочу подчеркнуть, что все дочерние предприятия группы компаний являются прибыльными, а это основной показатель эффективности инвестиционных решений руководства предприятия", — написал он в своем Telegram.

"Аудит… позволил нашей команде увидеть определенные уязвимости в текущей работе компании, в ближайшее время они будут устранены", — добавил Чебан.

Также, по его словам, "Молдовагаз" — это крупнейшая энергетическая компания республики, в которой трудоустроено больше 5 тысяч человек, и основной поставщик природного газа в республике, обслуживающий потребности 760 тысяч потребителей, из которых 14 тысяч — предприятия. Также Чебан отметил, что компания добилась успеха в сокращении потерь природного газа, а первые положительные результаты в этой области были отмечены уже в 2020 году.

Компания "Молдовагаз" была создана в 1999 году и занимается вопросами поставки природного газа в республику. ПАО "Газпром" владеет в ней 50% акций, правительству Молдавии принадлежат 33,35% акций.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявляла о необходимости провести внутренний аудит работы администрации работы "Молдовагаза", чтобы убедиться в отсутствии нарушений. Аудит касался как проверки предприятий, которые имеют отношение к поставкам газа, а также юридических лиц, прямо или косвенно связанных с газовой сферой.