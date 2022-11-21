Глава "Молдовагаза" заявил об успешных результатах аудита работы компании
КИШИНЕВ, 21 ноя — ПРАЙМ. Счетная палата Молдавии провела аудит работы "Молдовагаза", результаты можно считать успешными, заявил глава компании Вадим Чебан.
"Говоря об экономической деятельности "Молдовагаза" (кроме выполнения основной задачи по бесперебойной поставке природного газа потребителям), хочу подчеркнуть, что все дочерние предприятия группы компаний являются прибыльными, а это основной показатель эффективности инвестиционных решений руководства предприятия", — написал он в своем Telegram.
"Аудит… позволил нашей команде увидеть определенные уязвимости в текущей работе компании, в ближайшее время они будут устранены", — добавил Чебан.
Также, по его словам, "Молдовагаз" — это крупнейшая энергетическая компания республики, в которой трудоустроено больше 5 тысяч человек, и основной поставщик природного газа в республике, обслуживающий потребности 760 тысяч потребителей, из которых 14 тысяч — предприятия. Также Чебан отметил, что компания добилась успеха в сокращении потерь природного газа, а первые положительные результаты в этой области были отмечены уже в 2020 году.
Компания "Молдовагаз" была создана в 1999 году и занимается вопросами поставки природного газа в республику. ПАО "Газпром" владеет в ней 50% акций, правительству Молдавии принадлежат 33,35% акций.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявляла о необходимости провести внутренний аудит работы администрации работы "Молдовагаза", чтобы убедиться в отсутствии нарушений. Аудит касался как проверки предприятий, которые имеют отношение к поставкам газа, а также юридических лиц, прямо или косвенно связанных с газовой сферой.
https://1prime.ru/gas/20221121/838892360.html