МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам подготовил ко второму чтению законопроект, который продлевает до 2025 года упрощенную процедуру таможенного декларирования при ввозе оборудования для постройки компанией "Новатэк" завода сжижения газа "Арктик СПГ 2", на заседание Думы его планируется вынести 6 декабря. Минфин снова предложили повысить налог на прибыль для экспортеров СПГ

Действующая редакция закона о таможенном регулировании допускает до 1 января 2023 года таможенное декларирование товаров с указанием одной товарной позиции, когда товар поставляется комплектно или в разобранном виде, без внесения изменений в решение о его классификации, выданное до 1 июля 2022 года. При этом документы и сведения, необходимые для внесения изменений в такое решение, нужно представить в таможенный орган до 1 марта 2023 года.

Когда ввозятся компоненты, они декларируются под одним кодом, а затем, когда все компоненты ввезены, вносятся уточнения или изменения в классификационное решение. В рамках принятого весной закона это можно делать не каждый раз, когда уточняется перечень ввозимых компонентов, а однократно — когда ввезены все компоненты, которые входят в комплекс. Первоначальная редакция предусматривала продление этих особенностей таможенного декларирования лишь на один год.

Комитет договорился с кабмином и в понедельник поддержал поправку к законопроекту, которая продлевает действие такого декларирования не на один, а на два года, то есть до 1 января и 1 марта 2025 года соответственно. Комитет также поддержал поправку, которая, по словам члена комитета Владислава Резника, направлена на то, чтобы можно было лишить недобросовестных участников внешнеэкономической деятельности "возможности экспортировать нефтепродукты, которые были ранее поставлены на наш внутренний рынок и их производителю был возмещен демпфер".

"На сегодняшний день такая возможность имеется, и недобросовестные экспортеры (этим – ред.) активно пользуются, бюджет несет очень большие убытки, коллеги, надо закрывать эту дыру", — пояснил депутат. При этом замглавы Минфина Алексей Сазанов сказал, что правительство поддерживает эту поправку.

Сейчас "Новатэк" продолжает реализовывать проект "Арктик СПГ 2" с плановым сроком запуска первой технологической линии в 2023 году. В середине 2020 года таможня России приняла решение о классификации товаров для проекта по коду, позволяющему использовать нулевую ставку таможенной пошлины. Технологические линии завода собираются из модулей иностранного производства, и после сбоев в графике доставки было принято решение о ввозе модулей технологических линий в Россию из Китая морским транспортом в частично собранном виде.