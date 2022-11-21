МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Компания QatarEnergy подписала 27-летний контракт на поставку сжиженного природного газа (СПГ) китайской компании Sinopec. На сегодня это самое длительное соглашение подобного рода в условиях, когда волатильность рынка газа заставляет покупателей искать долгосрочные контракты. "Сибур" и Sinopec пересмотрят стратегию реализации Амурского ГХК

После начала спецоперации на Украине в феврале этого года конкуренция за СПГ обострилась, поскольку Европе, в частности, необходимы огромные объемы, чтобы заменить российский трубопроводный газ, который раньше составлял почти 40% импорта региона.

"Сегодня — важная веха для первого соглашения о купле-продаже по проекту North Field East, это 4 млн тонн на 27 лет для китайской компании Sinopec", — рассказал глава QatarEnergy Саад аль-Кааби агентству Reuters в Дохе незадолго до подписания сделки.

"Это означает, что долгосрочные сделки уже заключаются и важны как для продавца, так и для покупателя", — добавил он.

Северное месторождение (North Field) является частью крупнейшего в мире газового месторождения, которое Катар делит с Ираном, называющим свой участок Южным Парсом.

Аль-Кааби сказал, что переговоры с другими покупателями в Китае и Европе, которые хотят иметь гарантии надежности поставок, продолжаются.

Катар уже является ведущим мировым экспортером СПГ, а проект расширения Северного месторождения укрепит его позиции и поможет гарантировать долгосрочные поставки газа в Европу, поскольку в ЕС ищут альтернативу российскому газу.

"Я думаю, что недавняя волатильность заставила покупателей понять важность долгосрочных поставок, которые фиксированы и имеют разумную цену в долгосрочной перспективе", — подчеркнул аль-Кааби.

Он сказал, что ценообразование сделки будет аналогично другим сделкам, заключенным в прошлом, которые были привязаны к котировкам сырой нефти.

Сделка была подписана на условиях франко-судно, то есть QatarEnergy обеспечит отгрузку и доставку СПГ.

Контракт на поставку является ключевым компонентом для интегрированного партнерства в North Field East, говорится в заявлении компании Sinopec. Там уточняется, что она может участвовать в переговорах о доле в проекте.