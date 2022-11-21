ВАРШАВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Польский суд отменил решение о наложении штрафов на "Газпром" и европейских партнеров по строительству "Северного потока 2", сообщает польское Управление по защите конкуренции и потребителей UOKiK. Европа вряд ли получит зимой газ по "Северному потоку", заявили в Австрии

В 2020 году польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал "Газпром" на сумму около 7,6 миллиарда долларов по делу "Северного потока 2", а европейских партнеров проекта — на общую сумму в 61 миллион долларов. Речь идет о компаниях Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall.

"Производство по наложению штрафа на "Газпром" и пять компаний (Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall) за создание компании, ответственной за строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток 2" без необходимого согласия главы UOKiK было начато в мае 2018 года. Два года спустя были наложены финансовые штрафы на "Газпром" и остальных участников проекта. Предприниматели обжаловали это решение. 21 ноября 2022 года суд по конкуренции и защите прав потребителей отменил вынесенное решение", — говорится в сообщении.