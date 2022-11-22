МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Введение в Евросоюзе механизма ограничения всплесков цен на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF угрожает финансовой стабильности, считают профильные ассоциации. В ЕС заявили, что не все страны поддержали предложения по ценам на хабе TTF

"Мы глубоко обеспокоены разработкой механизма корректировки рынка, изложенного в статье 23 проекта постановления Совета", — говорится в письме Ассоциации европейских энергетических бирж Europex, адресованном ряду еврокомиссаров, министрам энергетики и финансов стран ЕС.

Еврокомиссия в своём проекте этого постановления Совета ЕС в середине октября изложила возможность создания такого механизма. Речь идёт о "временном механизме для ограничения эпизодов чрезмерных цен на газ" на TTF, говорится в статье 23. Не исключено, что Еврокомиссия представит более конкретные предложения по этому механизму на текущей неделе, а министры энергетики стран Евросоюза на внеочередном заседании 24 ноября обсудят его.

Деривативы на газ, такие как фьючерсные контракты TTF на месяц вперед, являются важным инструментом для производителей и потребителей, включая энергоемкие отрасли, для хеджирования риска изменений будущих спотовых цен на "голубое топливо", отметили в Europex. "Если предел максимальной цены для контракта TTF на месяц вперед будет введён без предварительной оценки мер предосторожности, изложенных в статье 23 (2), мы видим серьезные риски для финансовой стабильности и надежности поставок", — указывается в письме на сайте ассоциации.

В пункте втором этой статьи отмечается, что механизм не должен угрожать безопасности газоснабжения ЕС, не должен повлиять на стабильность и нормальную работу рынков энергетических деривативов. Если реальная цена газа превысит искусственно ограниченную цену по фьючерсу TTF на месяц вперёд, "участники рынка немедленно переведут торговлю в двустороннее внебиржевое пространство", считают в Europex. "Такой шаг не только приведет к значительному снижению прозрачности, но и создаст серьезные риски для финансовой стабильности", — отмечается в письме ассоциации.

Европейская федерация торговцев энергией (EFET) также "крайне обеспокоена тем, что ценообразование на TTF может подвергнуться вмешательству в форме механизма корректировки рынка газа". Об этои говорится в ее сообщении. "Ограничение цен на энергетические деривативы подорвет их функционирование и создаст риски для финансовой стабильности", — отмечается в нем.