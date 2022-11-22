МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе на торгах во вторник растут на 3%, превышая 1250 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE. Россия снова растоптала газовые планы Польши

Ближайшие — декабрьские — фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF, расположенного в Нидерландах, открыли торги у отметки 1255,6 доллара за тысячу кубометров (+2%). А по состоянию на 10.09 мск их стоимость составляет 1269,4 доллара (+3,1%). Динамика котировок приводится от расчётной цены предыдущего торгового дня — 1230,8 доллара за тысячу кубометров.

В начале марта биржевые газовые котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта. В апреле-мае стоимость газа снизилась, однако летом вновь выросла, и в августе средняя расчётная цена превысила 2450 долларов, что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

Осенью котировки перешли к снижению. Средняя расчётная цена ближайших фьючерсов в сентябре опустилась ниже 2100 долларов, а в октябре — почти до 1380 долларов за тысячу кубометров. Аналитики связывали это с высоким уровнем заполненности газохранилищ в Европе и сниженным спросом на "голубое топливо" из-за экономии электроэнергии и тёплой погоды.