МОСКВА, 22 ноября — ПРАЙМ. В понедельник цены на природный газ в США выросли примерно на 8%, до 2-недельного максимума на ожиданиях более холодной погоды и более активного, чем ожидалось ранее, спроса на отопление на текущей неделе. Кроме того, рынок предполагал, что потенциальная забастовка железнодорожных работников может спровоцировать перебои в поставках угля и вынудить электростанции увеличить потребление газа. Россия снова растоптала газовые планы Польши

По словам трейдеров, ожидающееся в середине декабря возобновление работы СПГ-терминала Freeport мощностью 2,1 млрд кубических футов в день, вероятно, укрепит спрос на природный газ в ближайшие недели. Работа терминала была приостановлена шесть месяцев назад после пожара.

Между тем рынок, рынок, похоже, проигнорировал прогнозы менее холодной погоды в начале декабря, в результате которой потребность в отоплении на следующей неделе может оказаться ниже ожидавшегося ранее уровня.

Декабрьские фьючерсы на природный газ на NYMEX в понедельник завершили торги с повышением на 47,3 цента, или 7,5%, по 6,776 доллара за млн БТЕ. Котировки устремились к максимуму закрытия с 7 ноября. С начала года котировки природного газа на NYMEX прибавили около 81%.

В Европе газ торговался по 35 долларов за млн БТЕ, а в Азии — по 27 долларов за млн БТЕ.