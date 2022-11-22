МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Работы на газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) в турецком Фильосе завершены на 80%, на объекте планируется обрабатывать ресурс, добытый со дна Черного моря, заявил глава Минэнерго Турции Фатих Донмез. В Евросоюзе оценили последствия введения лимита газовых цен на хабе TTF

Ранее газета Sabah сообщала, что Турция инвестирует почти десять миллиардов долларов в проект добычи и транспортировки 540 миллиардов кубометров газа с месторождения Сакарья в Черном море. Первые поставки ожидаются в 2023 году. По словам Донмеза, расчетная стоимость обнаруженного в Черном море газа составляет 400 миллиардов долларов.

"В Фильосе, первой точке, где мы будем выгружать природный газ, обнаруженный нами в Черном море, мы в настоящее время продолжаем работу в круглосуточном режиме, прилагая сверхчеловеческие усилия… Продолжаются испытания и пуско-наладочные работы. Мы завершили 80% работ на газоперерабатывающем заводе в Фильосе, где мы будем обрабатывать и отделять газ, поступающий с морского дна, и передавать его в нашу национальную газотранспортную систему", — отметил турецкий министр. Его слова приводит газета Star.

Глава Минэнерго подчеркнул, что лично проинспектировал работу, добавив, что укладка 170-километрового трубопровода на глубоководном морском дне завершена.