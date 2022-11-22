Глава Enel предрек турбулентность цен на газ как минимум на два года
Глава Enel Стараче: турбулентность цен на газ продлится еще минимум два года
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РИМ, 22 ноя — ПРАЙМ. Турбулентность цен на газ продлится еще минимум два года, что обязательно скажется на энергетической политике ЕС, заявил глава ведущей электроэнергетической компании Италии Enel Франческо Стараче.
"Мы не можем игнорировать турбулентность цен на газ и эффект домино для европейской энергетической политики и перспектив процентных ставок", — заявил он, представляя во вторник стратегию группы на 2023-2025 годы.
"Нам предстоит столкнуться как минимум с двумя годами турбулентности на газовом рынке, и наш подход должен быть более осторожным", — приводит слова Стараче информагентство Askanews.
"Последние три года характеризовались потрясениями: сначала пандемия, а затем война на границах Европы ускорили энергетический и цифровой переход", — констатировал глава Enel.
По его словам, необходимо добиться "обильного предложения (электроэнергии) с низкими рисками и низкими ценами". В качестве важного средства для достижения этой цели он назвал декарбонизацию энергетических систем.
https://1prime.ru/gas/20221122/838906323.html
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