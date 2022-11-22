РИМ, 22 ноя — ПРАЙМ. Турбулентность цен на газ продлится еще минимум два года, что обязательно скажется на энергетической политике ЕС, заявил глава ведущей электроэнергетической компании Италии Enel Франческо Стараче. Цены на газ в Европе выросли на три процента

"Мы не можем игнорировать турбулентность цен на газ и эффект домино для европейской энергетической политики и перспектив процентных ставок", — заявил он, представляя во вторник стратегию группы на 2023-2025 годы.

"Нам предстоит столкнуться как минимум с двумя годами турбулентности на газовом рынке, и наш подход должен быть более осторожным", — приводит слова Стараче информагентство Askanews.

"Последние три года характеризовались потрясениями: сначала пандемия, а затем война на границах Европы ускорили энергетический и цифровой переход", — констатировал глава Enel.

По его словам, необходимо добиться "обильного предложения (электроэнергии) с низкими рисками и низкими ценами". В качестве важного средства для достижения этой цели он назвал декарбонизацию энергетических систем.