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https://1prime.ru/gas/20221122/838908343.html
Цены на газ в Европе ускорили рост на новостях "Газпрома"
Газ
Новости
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БИРЖЕВЫЕ ЦЕНЫ НА ГАЗ В ЕВРОПЕ ПОСЛЕ СООБЩЕНИЯ ГАЗПРОМА О ВОЗМОЖНОМ СНИЖЕНИИ ПОСТАВОК ЧЕРЕЗ УКРАИНУ РЕЗКО УСКОРИЛИ РОСТ — ДО 4%, ВЫШЕ $1280 — ICE Новость дополняется ПРАЙМ, 22.11.2022
энергетика, новости, газ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. БИРЖЕВЫЕ ЦЕНЫ НА ГАЗ В ЕВРОПЕ ПОСЛЕ СООБЩЕНИЯ ГАЗПРОМА О ВОЗМОЖНОМ СНИЖЕНИИ ПОСТАВОК ЧЕРЕЗ УКРАИНУ РЕЗКО УСКОРИЛИ РОСТ — ДО 4%, ВЫШЕ $1280 — ICE
Новость дополняется