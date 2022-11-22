2022-11-22T14:32:44+03:00

2022-11-22T14:32:44+03:00

2022-11-22T14:32:44+03:00

2022

https://1prime.ru/gas/20221122/838908343.html

Цены на газ в Европе ускорили рост на новостях "Газпрома"

Газ

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

БИРЖЕВЫЕ ЦЕНЫ НА ГАЗ В ЕВРОПЕ ПОСЛЕ СООБЩЕНИЯ ГАЗПРОМА О ВОЗМОЖНОМ СНИЖЕНИИ ПОСТАВОК ЧЕРЕЗ УКРАИНУ РЕЗКО УСКОРИЛИ РОСТ — ДО 4%, ВЫШЕ $1280 — ICE Новость дополняется ПРАЙМ, 22.11.2022

энергетика, новости, газ

https://1prime.ru/images/83830/27/838302796.jpg 1920 1440 true

https://1prime.ru/images/83830/27/838302796.jpg

https://1prime.ru/images/83830/27/838302792.jpg 1920 1080 true

https://1prime.ru/images/83830/27/838302792.jpg

https://1prime.ru/images/83830/27/838302789.jpg 1920 1920 true

https://1prime.ru/images/83830/27/838302789.jpg

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60