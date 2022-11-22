МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. БИРЖЕВЫЕ ЦЕНЫ НА ГАЗ В ЕВРОПЕ ПОСЛЕ СООБЩЕНИЯ ГАЗПРОМА О ВОЗМОЖНОМ СНИЖЕНИИ ПОСТАВОК ЧЕРЕЗ УКРАИНУ РЕЗКО УСКОРИЛИ РОСТ — ДО 4%, ВЫШЕ $1280 — ICE

Новость дополняется