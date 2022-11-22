МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Польша рассчитывает, что "полоток" цен на газ будет согласован на уровне ЕС в текущем месяце, сообщила министр климата и окружающей среды республики Анна Москва. "Газпром" может сократить прокачку газа через Украину с понедельника

"Было бы очень плохо, если бы этот документ был перенесен на декабрь", — заявила она.

Чиновница напомнила, что инициатором ограничения цен на топливо была коалиция из Польши, Греции, Бельгии и Кипра. По ее словам, страны все еще пытаются убедить своих соседей по ЕС в необходимости такой меры. При этом Германия продолжает выражать скепсис, Австрия, Венгрия и Нидерланды не могут определиться со своей позицией, отметила министр.

Москва сообщила, что близкое к предложению коалиции законодательное решение уже появилось, однако его рассмотрение задерживается. Будет ли документ обсуждаться на предстоящем совете, пока неизвестно. Россия снова растоптала газовые планы Польши

"Я надеюсь, что Еврокомиссия не поддастся давлению и мы сможем принять документ еще в ноябре. У нас есть большинство, нет разногласий по поводу содержания этого документа", — сказала она.

Европа столкнулась с усугублением энергокризиса после введения масштабных санкций против России в связи со спецоперацией на Украине. В некоторых странах возник серьезный дефицит топлива, а его стоимость резко возросла.

На этом фоне Еврокомиссия начала прорабатывать меры по ограничению цен на газ и сокращению его потребления в зимний период.