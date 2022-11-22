Польша надеется, что Евросоюз согласует максимальную цену на газ уже в ноябре
МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Польша рассчитывает, что "полоток" цен на газ будет согласован на уровне ЕС в текущем месяце, сообщила министр климата и окружающей среды республики Анна Москва.
"Было бы очень плохо, если бы этот документ был перенесен на декабрь", — заявила она.
Чиновница напомнила, что инициатором ограничения цен на топливо была коалиция из Польши, Греции, Бельгии и Кипра. По ее словам, страны все еще пытаются убедить своих соседей по ЕС в необходимости такой меры. При этом Германия продолжает выражать скепсис, Австрия, Венгрия и Нидерланды не могут определиться со своей позицией, отметила министр.
Москва сообщила, что близкое к предложению коалиции законодательное решение уже появилось, однако его рассмотрение задерживается. Будет ли документ обсуждаться на предстоящем совете, пока неизвестно.
"Я надеюсь, что Еврокомиссия не поддастся давлению и мы сможем принять документ еще в ноябре. У нас есть большинство, нет разногласий по поводу содержания этого документа", — сказала она.
Европа столкнулась с усугублением энергокризиса после введения масштабных санкций против России в связи со спецоперацией на Украине. В некоторых странах возник серьезный дефицит топлива, а его стоимость резко возросла.
На этом фоне Еврокомиссия начала прорабатывать меры по ограничению цен на газ и сокращению его потребления в зимний период.
https://1prime.ru/gas/20221122/838908647.html