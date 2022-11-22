Блинкен поприветствовал решение Катара увеличить добычу газа
Блинкен заявил, что США приветствуют решение Катара увеличить добычу природного газа
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МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Вашингтон поприветствовал решение Дохи увеличить добычу природного газа, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Катар в данный момент расширяет добычу "голубого топлива" на месторождении Северное в Персидском заливе. На этом фоне страна должна будет к 2026 году увеличить производство СПГ до 110 миллионов тонн в год. Катар планирует экспортировать основную часть ресурса в Азию.
"Мы приветствуем решение эмира Катара увеличить производство газа в стране", — отметил чиновник перед открытием конференции стратегического диалога в Дохе.
https://1prime.ru/gas/20221122/838911695.html
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