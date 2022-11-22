МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Вашингтон поприветствовал решение Дохи увеличить добычу природного газа, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Катар и Sinopec подписали контракт на поставку СПГ

Катар в данный момент расширяет добычу "голубого топлива" на месторождении Северное в Персидском заливе. На этом фоне страна должна будет к 2026 году увеличить производство СПГ до 110 миллионов тонн в год. Катар планирует экспортировать основную часть ресурса в Азию.

"Мы приветствуем решение эмира Катара увеличить производство газа в стране", — отметил чиновник перед открытием конференции стратегического диалога в Дохе.