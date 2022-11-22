МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Европейские страны дестабилизировали мировой рынок сжиженного природного газа (СПГ) и в глобальном масштабе снизили энергетическую безопасность, сообщил "Газпром". Украина внезапно подложила Европе "газовую свинью"

"Европейские страны дестабилизировали мировой рынок СПГ и снизили энергетическую безопасность в глобальном масштабе. В 2022 году в условиях значительной европейской премии относительно азиатских цен некоторые поставщики нарушали обязательства по долгосрочным контрактам и перенаправляли СПГ-танкеры в Европу, чем спровоцировали кризисные ситуации в ряде стран Азиатско-Тихоокеанского региона", — говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".

Мировая отрасль СПГ, как уточняет компания, подверглась "существенным изменениям" за счет увеличения спроса в Европе, которое привело к дестабилизации рынка и росту цен на газ. В 2022 году впервые за долгое время наблюдалась значительная европейская премия относительно азиатских цен, и в этих условиях некоторые поставщики нарушали свои обязательства по долгосрочным контрактам и перенаправляли СПГ-танкеры в Европу, чем спровоцировали кризисные ситуации в ряде стран АТР, также отмечает "Газпром".

Например, в Индии в результате таких действий власти были вынуждены начать нормированное распределение газа предприятиям по производству удобрений и другим промышленным потребителям. Тем не менее в долгосрочной перспективе АТР будет являться основным регионом роста спроса на СПГ, говорится в сообщении.

Компания добавляет, что рекордные цены на газ в мире не привели к увеличению числа окончательных инвестиционных решений (ОИР) по новым СПГ-мощностям. Объем СПГ-проектов, по которым были приняты ОИР в 2022 году, соответствует уровню среднегодового показателя за последнее десятилетие, уточняет "Газпром". "Реализация новых проектов по производству СПГ дополнительно сдерживается нежеланием покупателей, прежде всего европейских, заключать долгосрочные контракты. Большинство инвесторов и покупателей не готовы брать на себя риски в условиях неопределенности и волатильности газового рынка", — заключается в сообщении.