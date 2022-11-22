МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. США в условиях благоприятной экономической конъюнктуры в 2022 году не смогли оперативно нарастить добычу газа из сланца, а увеличение добычи в других странах, в частности, в Китае, Аргентине и Канаде, в долгосрочной перспективе не ожидается, сообщил "Газпром". "Газпром" предупредил о дестабилизации мирового рынка СПГ

"Основной объем добычи сланцевого газа приходится на США. Доля добычи в других странах — Китае, Аргентине и Канаде — незначительна в мировом масштабе. 2022 год показал, что даже в условиях благоприятной экономической конъюнктуры США не смогли оперативно нарастить добычу газа из сланца", — говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".

Кроме того, за последние пять лет в стране не было введено в разработку ни одного нового месторождения с существенными объемами добычи сланцевого газа, отмечает компания.

"В других странах мира в долгосрочной перспективе увеличение добычи сланцевого газа в значимых объемах не ожидается, а добываемые объемы не способны оказать влияния на глобальный газовый рынок", — добавляет "Газпром".