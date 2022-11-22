МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Оператор "Нафтогаз Украины" опроверг заявление "Газпрома" об "оседании" в Украине предназначенного для Молдавии газа, заявили в пресс-службе компании. "Газпром" может сократить прокачку газа через Украину с понедельника

Российская компания ранее заявила об "оседании" "голубого топлива" на Украине, пояснив, что через украинско-молдавскую гранизу поступает меньший объем ресурса, чем прокачивающийся из России на украинскую территорию.

"Газпром в который раз обвинил Украину в воровстве газа. Если коротко: это неправда", — написали представители "Нафтогаза" в мессенджере Telegram.

По их словам, разница в объемах вызвана из-за механизма "виртуального реверса", по которому Украина импортирует сырье из Молдавии.

"Нафтогаз" также обвинила "Газпром" в попытке блокировки инструмента "виртуального реверса" для усиления зависимости Молдавии от российского "голубого топлива".